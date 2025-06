Nessuno sta usando le carte di credito di Denisa Adas | disattivati i profili sui siti per escort

Denisa Maria Adas, figura controversa del mondo degli escort, vede il suo profilo disattivato su un noto sito: un segnale inquietante che solleva interrogativi sul mercato del sesso a pagamento. La mancanza di rinnovi suggerisce non solo una flessione nei clienti, ma anche un cambiamento nei comportamenti sociali. In un’epoca in cui la digitalizzazione entra prepotentemente nelle vite intime, cosa significa questo per il futuro dell'industria? Scopriamolo insieme!

Denisa Maria Adas aveva un profilo a pagamento su un noto sito per escort che usava per lavorava e che curava molto. Il fatto che ora sia inattivo vuol dire che nessuno ha provveduto a rinnovare l'abbonamento, segno che non vi sono movimenti su carte ed eventuali conti correnti. Proprio le avvocate della famiglia della donna avevano suggerito di indagare in tal senso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma

Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

