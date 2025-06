Nessuna richiesta da Istituto comprensivo FR3 per il Teatro Vittoria

Il Teatro Vittoria, simbolo della cultura frusinate, è al centro di una polemica che coinvolge tre assessori del Comune. L'assenza di richieste da parte dell'istituto comprensivo Fr3 per la recita di fine anno ha acceso il dibattito. In un'epoca in cui le scuole cercano sempre più spazi per esprimere la creatività degli studenti, questa situazione mette in luce l'importanza di sostenere le iniziative culturali giovanili. Riuscirà la comunità a trovare un equilibrio?

Ben tre assessori del comune di Frosinone intervengono sulla polemica che si era instaurata nei giorni scorsi ovvero sul fatto che non sarebbe stato dato il Teatro Vittoria all'istituto comprensivo Fr3 per la recita di fine anno. “La ricostruzione pubblicata su un sito di informazione è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Nessuna richiesta da Istituto comprensivo FR3 per il Teatro Vittoria

Cerca Video su questo argomento: Nessuna Richiesta Istituto Comprensivo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frosinone - Il Comune chiarisce: Mai negato l'uso del Teatro Vittoria ad una scuola: pronti ad agire legalmente contro chi diffonde bugie. 🔗Ne parlano su altre fonti

Valle Savio, la dirigente chiarisce: «Nessuna richiesta per le benedizioni pasquali, ma la scuola è laica»

Da corriereromagna.it: «L’Istituto comprensivo di Bagno ... Corbi la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Bagno di Romagna, che comprende anche le scuole di Verghereto, chiarisce: «Non è mai arrivata alcuna ...

"Accorpamenti scolastici. Nessun confronto con l’assessore Biondi"

Lo riporta msn.com: Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni (foto) prosegue la sua battaglia per scongiurare l’accorpamento che, secondo le decisioni della ...

Nessuna lacuna nelle relazioni all’Istituto M.L. King

Scrive giornaledibrescia.it: Le chiedo ospitalità per replicare alla lettera pubblicata Il 26 aprile riguardo alla «dannosa lacuna nelle relazioni della dirigente scolastica» presso l’Istituto Comprensivo M.L ... Il giorno 8 ...