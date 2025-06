Nessun vincolo tra Milan e Conceicao | accordo esaurito fine naturale

Si chiude senza complicazioni il rapporto tra il Milan e Sergio Conceicao. Nessun contenzioso contrattuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nessun vincolo tra Milan e Conceicao: accordo esaurito, fine naturale

Leggi anche Nuovo stadio di San Siro, la Soprintendenza ribadisce: “Nessun vincolo sul secondo anello fino a novembre” - La Soprintendenza di Milano ha confermato che il vincolo sul secondo anello di San Siro entrerà in vigore a novembre, lasciando spazio a discussioni sul nuovo stadio.

Approfondimenti da altre fonti

Nessun vincolo tra Milan e Conceicao: accordo esaurito, fine naturale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, senti Parolo: "Alla fine rimarrà Conceicao e non arriverà nessun ds. Società in confusione"

Si legge su msn.com: FUTURO - "Io lo dico oggi: secondo me rimane Conceiçao, il Milan non prende nessun ds, rimangono gli stessi. Il Diavolo ha la rosa per fare molto di più e Conceiçao farà molto di più".

Milan, addio silenzioso di Conceicao: divorzio glaciale con il club

Secondo msn.com: Fa discutere il silenzio scelto da Sergio Conceicao, che ieri sera ha guidato da lontano l’ultima partita come allenatore del Milan ...

Conceiçao-Calabria, lite durissima in campo dopo Milan-Parma: divisi da compagni e staff, cosa è successo

Scrive leggo.it: Lite durissima a fine partita tra il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, e il difensore Davide Calabria a quanto emerge dalle immagini televisive dopo la vittoria in extremis del Milan sul Parma ...