Una serata di dialogo, visione e partecipazione quella che si è svolta mercoledì 28 maggio all’agriturismo Cantina Glicine di Cesena, in occasione dell’Assemblea interprovinciale Giovani Impresa di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini. Un appuntamento importante per fare il punto sui progetti futuri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nell'agriturismo cesenate l'assemblea dei Giovani Impresa di Coldiretti: "Costruiranno l'agricoltura di domani"

Impresa e ricerca. "I giovani ci sono, ma vanno sostenuti"

L'impegno di giovani talenti nell'impresa e nella ricerca è cruciale per affrontare le sfide della rivoluzione tecnologica e del ricambio generazionale.

