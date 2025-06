Nella cultura secolare è all’opera una congiura contro la vita dei deboli

Il cardinale Eijk, al Convegno internazionale di bioetica, lancia un allarme che risuona forte in un'epoca segnata da scientismo e individualismo. La vita dei più vulnerabili è a rischio, considerata un peso piuttosto che un valore. Questo richiamo ci invita a riflettere su come la società sta evolvendo: stiamo davvero dimenticando chi ha bisogno di più protezione? Scopriamo insieme come possiamo ribaltare questa narrativa per un futuro più inclusivo.