La tragica scomparsa di Andrea Coccia ha scosso il mondo della medicina e reso ancora più forte il legame tra gli studenti. Il Sism Perugia ha avviato una raccolta fondi in suo onore, devolvendo i proventi a importanti associazioni come Airc e Admo. Questo gesto non solo celebra la memoria di un giovane medico promettente, ma riflette anche un trend crescente: la solidarietà tra le nuove generazioni nel combattere malattie e promuovere la ricerca. Un modo per trasformare il dolore in sper

La scomparsa del giovane medico Andrea Coccia, morto in un incidente stradale sulla vecchia ’77, ha lasciato il segno anche tra gli studenti di medicina. Così il Sism Perugia, il Segretariato italiano degli studenti in medicina, ha lanciato una raccolta fondi per onorare il giovane. Fondi da devolvere in beneficenza per Airc, Admo e Comitato Daniele Chianelli. "Andrea si è laureato lo scorso luglio presso la nostra Università - scrivono - dopo aver dedicato anni del suo percorso alla comunità studentesca, offrendo il suo supporto come tutor con dedizione, competenza e umanità. La sua grande passione per l’ ematologia, il trapianto di midollo osseo e la ricerca lo hanno portato ad entrare nella scuola dell’ematologia Perugina a cui ha dedicato molte ore della sua vita, spinto dall’amore per questa disciplina e per le persone di cui si prendeva cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel ricordo di Andrea. Una raccolta fondi degli studenti di medicina

