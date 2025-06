Nel paese dei balocchi Pinocchio in mostra

Scopri il mondo incantato di Pinocchio al Circolo di Chiesanuova! Fino al 15 giugno, esplora 'C’era una volta un pezzo di legno… Pinocchio', una mostra che riunisce giocattoli in legno e materiali vintage. Un viaggio nostalgico che celebra l'immortalità di questo personaggio iconico, oggi più che mai simbolo di autenticità in un'epoca digitale. Non perdere l’occasione di riscoprire la magia dei giochi di una volta!

Da oggi (ore 16,30) al 15 giugno al Circolo ricreativo culturale di Chiesanuova, a San Casciano, la mostra ’C’era una volta un pezzo di legno. Pinocchio’, organizzata dal circolo stesso con l’associazione ’Il Paese dei Balocchi’ di Sesto Fiorentino. In esposizione tanti Pinocchio giocattolo in legno, latta, cartone, celluloide, provenienti da collezioni e musei di fabbriche ormai scomparse o realizzati da artigiani. I visitatori potranno ammirare anche il costume di scena di Pinocchio dal film di Matteo Garrone creato dal grande costumista Massimo Cantini Parrini insieme alla Sartoria Tirelli Trappetti di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel paese dei balocchi. Pinocchio in mostra

