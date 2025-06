Nel 2024 il Banco Alimentare Abruzzo ha distribuito 2 445 25250 chili di cibo

Nel 2024, il Banco Alimentare Abruzzo ha distribuito oltre 2.445.250 chili di cibo, un gesto che va ben oltre la semplice assistenza. Con la riconferma di Antonio Dionisio come presidente, l'obiettivo è chiaro: creare relazioni solidali e comunità più forti. Questo passo si inserisce in un trend crescente di consapevolezza sociale, dove la condivisione diventa essenziale per costruire un futuro migliore. Scopri come possiamo fare la differenza insieme!

L’assemblea dei soci del Banco Alimentare Abruzzo Molise ha dato il via libera al bilancio e nominato il nuovo consiglio direttivo che ha confermato Antonio Dionisio come presidente. «Raccogliere e donare alimenti è solo l’inizio: il nostro vero compito è costruire relazioni che generano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nel 2024 il Banco Alimentare Abruzzo ha distribuito 2.445.252,50 chili di cibo

Leggi anche Oltre 16 tonnellate di cibo recuperato, il Banco Alimentare ringrazia - Oltre 16 tonnellate di cibo recuperato: il Banco Alimentare della Lombardia esprime il suo sincero ringraziamento.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Banco alimentare Abruzzo-Molise: nel 2024 donati 2,4 milioni di kg di cibo; Banco Alimentare Abruzzo Molise, approvato il bilancio 2024; Monteodorisio, in fiamme l’auto della sindaca Di Fabio; Giornata Mondiale del latte: gli appuntamenti in Abruzzo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Banco Alimentare Abruzzo Molise, approvato il bilancio 2024

Secondo abruzzonews.eu: Nel corso della riunione é stato anche eletto il Consgilio Direttivo, con Antonio Dionisio riconfermato Presidente per tre anni ...

Banco alimentare abruzzo molise approva rendiconto 2024 e conferma il suo impegno contro la povertà alimentare

Lo riporta gaeta.it: Il Banco alimentare Abruzzo Molise conferma nel 2024 la distribuzione di oltre 2,4 milioni di chili di cibo a 238 enti, con nuova governance guidata da Antonio Dionisio e un impegno sociale oltre l’as ...

Banco Alimentare, Dionisio confermato presidente. Distribuite 2.000 tonnellate di cibo nel 2024

Scrive ekuonews.it: PESCARA – Nei giorni scorsi si è tenuta nella sede in Via Celestino V a Pescara, l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del rendiconto economico 2024 di Banco Alimentare Abruzzo Molise. Un ...