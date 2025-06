Nek conduce con Francesca Fialdini un finale di stagione tra lacrime e emozioni

Un finale di stagione indimenticabile per "Da noi… a ruota libera", dove l'emozione ha preso il sopravvento. Nek, affiancato da Francesca Fialdini, ha portato il pubblico in un viaggio toccante tra ricordi e rivelazioni personali. Questo cambio di ruoli non è solo una novità televisiva, ma riflette una tendenza crescente: la vulnerabilità come forza. Scopriamo insieme come le emozioni possano unire e ispirare.

Un finale di stagione inedito e toccante per Da noi. a ruota libera, il talk show domenicale di Rai1, che ha visto un cambio di ruoli sorprendente: a prendere in mano le redini della conduzione, insieme con Francesca Fialdini, è stato il cantante Nek. Fialdini ha aperto le porte del suo mondo interiore “Ad Assisi ho trovato delle risposte. Le mie priorità si sono rovesciate. La fede è questo: uno sguardo luminoso sugli altri, che dà a ciascuno l’importanza che merita”. E l’amore senza effetti speciali. Non meno autentico il suo pensiero sull’amore. Niente favole, nessun copione da commedia romantica: “Certo che c’è l’amore! Ma niente favole: l’amore vero è fatto di gesti concreti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nek conduce con Francesca Fialdini un finale di stagione tra lacrime e emozioni

Leggi anche “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025 - Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Nek e gli altri ospiti di oggi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini e Nek conducono insieme l’ultima puntata: “La fede ha ribaltato la mia vita”

Scrive fanpage.it: Da noi…a ruota libera, il programma pomeridiano di Rai1, si chiude con la puntata di domenica 1 giugno. Ad affiancare Francesca Fialdini nella conduzione: Nek. Il cantante ha poi intervistato la ...

Francesca Fialdini si confessa a Nek: «Ad Assisi ho scoperto la fede. L'amore? Certo che c'è...». Le lacrime per i messaggi a sorpresa

Come scrive msn.com: Un finale tutto da ascoltare quello andato in onda nell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. Francesca Fialdini, volto e anima del programma, ha sorpreso tutti lasciando il ...

Scambio di ruoli a ‘Da noi… a ruota libera’: Nek intervista Fialdini in una chiusura col cuore

Lo riporta superguidatv.it: Un finale di stagione decisamente fuori dagli schemi per Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1. Nell’ultima puntata, ...