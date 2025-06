Neet l’esercito di giovani ’invisibili’ | Servono strategie più efficaci

I NEET, i giovani invisibili che non trovano un posto nel mondo del lavoro o dell'istruzione, sono una realtà sempre più preoccupante. I consiglieri di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise, chiedono un cambio di rotta. In un'epoca in cui le opportunità abbondano, è fondamentale sviluppare strategie mirate per accogliere e valorizzare queste generazioni. È ora di dare voce a chi si sente trascurato!

I consiglieri comunali di Cesena Siamo noi Marco Giangrandi e Denis Parise sono tornati chiedere all'amministrazione comunale più attenzione verso le tematiche dei Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi. "La risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi sul disagio giovanile – si legge nella loro nota - porta alla luce un tema su cui è urgente concentrare attenzione politica, risorse e strategie a lungo termine. Secondo i dati Istat 2023, la percentuale di Neet nella provincia di Forlì-Cesena è pari al 7,8% nella fascia 15-29 anni.

