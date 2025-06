Ncuti Gatwa non sarà più Doctor Who su Disney+ e BBC

Un cambio di guardia che accende il dibattito tra i fan di “Doctor Who”! Ncuti Gatwa lascia il suo ruolo di Dottore, regalando un finale sorprendente con la rigenerazione in Billie Piper. Questo passaggio non segna solo la fine di un'era, ma riporta alla ribalta l'amato personaggio di Rose Tyler. Un gesto simbolico che riflette come il ciclo del tempo nel TARDIS continui a sorprenderci, rispecchiando le evoluzioni del mondo contemporaneo. Chi sarà il prossimo?

Ncuti Gatwa sta lasciando il Tardis. Nel momento culminante del finale di sabato della quattordicesima stagione di “Doctor Who”, il Dottore di Gatwa si rigenera in Billie Piper, che in precedenza aveva interpretato la compagna Rose Tyler nella prima stagione (2005) e nella seconda (2006). Ha fatto anche una breve apparizione nei panni di Rose Tyler nella quarta stagione (2008) ed è stata nello speciale per il 50° anniversario di “Doctor Who” nel 2013. Alla fine dell’episodio (secondo BBC), nei titoli di coda si legge: “Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

