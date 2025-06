NBA Playoff 2025 gli Indiana Paecrs battono i Knicks per 4-2 ad Est e raggiungono i Thunder alle Finals

Con un'energia travolgente, gli Indiana Pacers scrivono la storia: battendo i Knicks 125-108, conquistano il pass per le Finals NBA 2025! Questo trionfo arriva nel contesto di un'annata ricca di sorprese e rivalità incandescenti. Non perdere l'emozione della sfida contro gli Oklahoma City Thunder; sarà un incontro tra due squadre pronte a dar vita a una finale memorabile. Chi porterà a casa il titolo? La risposta nella notte!

Gli Indiana Pacers non falliscono il secondo match-point a disposizione nei playoff 2025 della NBA! La franchigia di Indianapolis conferma il fattore campo in gara-6 nella finale della Eastern Conference battendo i New York Knicks per 125-108 e vola così alle Finals dove sfiderà gli Oklahoma City Thunder per il titolo – s'incomincia nella notte italiana di venerdì 6 giugno con gara-1. Primo quarto tutto sommato equilibrato, con le due squadre che lottano su ogni possesso vista la posta in palio elevatissima (4-6). Siakam e Turner guidano un mini-parziale di 5-0 per i padroni di casa (15-11), con Jalen Brunson che pareggia i conti dall'arco poco dopo (20-20).

