NBA Indiana dopo 25 anni torna alle Finals nel segno di Siakam e Haliburton

Dopo un quarto di secolo, gli Indiana Pacers tornano alle NBA Finals! Merito di due stelle in ascesa: Pascal Siakam e Tyrese Haliburton, protagonisti di una stagione da sogno. Questo trionfo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di rinascita per una franchigia che ha saputo investire nel talento e nella gioventù. Siete pronti a seguire il viaggio verso la gloria? La storia dei Pacers si scrive ora!

Indianapolis (Stati Uniti), 1° giugno 2025 – Gli Indiana Pacers, dopo 25 anni, possono nuovamente preparare la valigia per volare per volare con un biglietto di prima classe alle Finals NBA 2025, dove a partire dalla notte italiana tra giovedì e venerdì gli Oklahoma City Thunder. L a squadra di coach Rick Carlisle si è infatti laureata campionessa della Eastern Conference dopo aver battuto i New York Knicks 125-108 e aver chiuso i conti della serie sul 4-2. Mattatore assoluto della gara, rimasta in bilico per un tempo prima dello strappo dei Pacers che hanno allungato con un parziale di 34-23 messo a segno nella terza frazione, è stato Paskal Siakam, il quale ha chiuso con un bottino personale di 31 punti (1018 al tiro per lui), 5 rimbalzi e 3 assist e ha vinto la sfida a distanza con Jalen Brunson, il quale – dopo una una serie giocata da assoluto protagonista (ha sfondato quattro volte il muro dei 30 punti in quattro delle precedenti cinque gare siglandone addirittura 43 in gara 1) – non è riuscito a fornire un contributo decisivo nella gara più importante, chiusa con 19 punti (ma con un insufficiente 818 al tiro e addirittura soltanto 23 da tre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Indiana dopo 25 anni torna alle Finals nel segno di Siakam e Haliburton

Cerca Video su questo argomento: Nba Indiana Dopo 25 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli Indiana Pacers giocheranno le finali NBA per la prima volta in 25 anni; NBA, New York pensa a un cambio in quintetto: gara-3 contro Indiana alle 2 su Sky; Il titolo di NBA sarà un affare tra Thunder e Pacers; Indiana Pacers in finale, Knicks KO in gara 6: Ora abbiamo occasione unica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nba, Indiana batte ancora New York e torna alle Finals dopo 25 anni

Si legge su msn.com: Gli Indiana Pacers hanno battuto i New York Knicks 125-108 in gara 6 della finale della Eastern Conference chiudendo la serie sul 4-2 e qualificandosi per le Finals Nba per la seconda volta nella loro ...

NBA, Indiana elimina New York e raggiunge OKC alle Finals: la lega "trema" per i possibili bassi ascolti tv

Lo riporta sport.virgilio.it: I Pacers raggiungono i Thunder alle NBA Finals: New York cede in gara 6 e vede svanire i sogni di gloria. NBA preoccupata: potrebbero essere le finali meno viste della storia ...

NBA, Indiana dopo 25 anni torna alle Finals nel segno di Siakam e Haliburton

Scrive sport.quotidiano.net: I Pacers battono i Knicks 125-108 e si laureano campioni di Eastern Conference chiudendo la serie sul 4-2. Decisivi i 31 punti di Siakam e la doppia doppia di Haliburton, male Brunson per New York ...