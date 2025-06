NBA Highlights | Pacers 125-108 Knicks Indiana vola alle Finals contro Okc

Indiana sbarca alle Finals NBA battendo i Knicks 125-108 e conquistando la Eastern Conference con un convincente 4-2. I Pacers, guidati da un formidabile Pascal Siakam da 31 punti, si preparano a sfidare Oklahoma City. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma il coronamento di un progetto di crescita che sta sorprendendo tutti. Non perdere gli highlights di gara-6: l'emozione è alle stelle!

Indiana vince la Eastern Conference, chiudendo sul 4-2 la serie contro i New York Knicks. A Indianapolis finisce 125-108 per i padroni di casa, trascinati da Pascal Siakam, autore di 31 punti. I Pacers ora si giocheranno le Finals contro Okc. Guarda gli highlights di gara-6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - NBA Highlights: Pacers 125-108 Knicks. Indiana vola alle Finals contro Okc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pacers ribaltano finale a MSG da 14 punti di vantaggio contro i Knicks in overtime

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Pacers hanno ricrotto un vantaggio di 14 punti contro i Knicks, vincendo al supplementare e conquistando una vittoria emozionante alle finali di Eastern Conference dell’NBA.

Cerca Video su questo argomento: Nba Highlights Pacers 125 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

New York cede in gara-6, Indiana va alle Finals; Questo nella foto era il punteggio della partita che poi i New York Knicks hanno perso; NBA Playoff | Pacers! New York ci prova ma in finale ci va Indiana; Haliburton sends Game 1 to OT at the buzzer, Pacers stun Knicks in New York. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Siakam schiaccia i Knicks, Indiana vola in finale: Pacers e Thunder si giocheranno l'Nba

Lo riporta gazzetta.it: Con Brunson e Haliburton che faticano in attacco, è l'altra stella di Indiana che si prende la scena e porta i suoi all'epilogo. Si comincia giovedì a Oklahoma City ...

NBA Playoff | Pacers!

Riporta pianetabasket.com: 25 anni fa i Pacers e i Knicks si sono incontrati nelle finali della Eastern Conference e, come 25 anni fa, è stata Indiana a vincere in sei partite. La ...

NBA, risultati della notte: New York cede in gara-6, i Pacers conquistano le Finals

Si legge su sport.sky.it: Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: New York cede in gara-6, i Pacers conquistano le Finals ...