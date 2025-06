Nazionali Juventus Next Gen | quattro bianconeri convocati con le rispettive selezioni Date calendario e tutti gli impegni

La Juventus Next Gen si conferma un serbatoio di talenti: quattro giovani bianconeri sono stati convocati dalle rispettive nazionali, un chiaro segno della crescita del vivaio juventino. Dal Ghana all'Austria, questi ragazzi non solo indossano la maglia della Juve, ma rappresentano anche il futuro del calcio internazionale. Segui con noi le loro avventure e scopri come questi talenti potranno brillare sui palcoscenici più importanti!

Nazionali Juventus Next Gen: sono 4 i bianconeri convocati con le rispettive selezioni. Date, calendario e tutti gli impegni della Seconda squadra. Sono quattro i giocatori della Juventus Next Gen convocati con le rispettive Nazionali: Afena-Gyan  (Ghana), Comenencia  (Curacao), Puczka  (Austria Under 21) e Turicchia  (Italia Under 21). Di seguito, invece, il calendario delle partite  che hanno già iniziato a vedere impegnati i giovani talenti bianconeri. IL CALENDARIO Mercoledì 28 maggio 2025 Ore 20:45 (ora italiana) Nigeria- Ghana  – Brentford (Inghilterra) Amichevole Sabato 31 maggio 2025 Ore 13:30 (ora italiana)  Ghana -Trinidad e Tobago – Brentford (Inghilterra) Amichevole Sabato 7 giugno 2025 Ore 01:30 (ora italiana)  Curacao -Santa Lucia – Willemstad (Curacao) Qualificazione Mondiali Ore 18:00  Austria U21 -Lettonia U21 – Wiener Neustadt (Austria) Amichevole Martedì 10 giugno 2025 Ore 18:00  Austria U21 -Ungheria U21 – Wiener Neustadt (Austria) Amichevole Mercoledì 11 giugno 2025 Ore 00:00 (ora italiana) Haiti- Curacao  – Oranjestad (Aruba) Qualificazione Mondiali Ore 21:00  Italia U21 -Romania U21 – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Sabato 14 giugno 2025 Ore 21:00 Slovacchia U21- Italia U21  – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Martedì 17 giugno 2025 Ore 21:00 Spagna U21- Italia U21  – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Mercoledì 18 giugno 2025 Ore 02:15 (ora italiana)  Curacao -El Salvador – San José (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup Domenica 22 giugno 2025 Ore 01:00 (ora italiana)  Curacao -Canada – Houston (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup Mercoledì 25 giugno 2025 Ore 04:00 (ora italiana) Honduras- Curacao  – San José (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nazionali Juventus Next Gen: quattro bianconeri convocati con le rispettive selezioni. Date, calendario e tutti gli impegni

