Nazionali Juve Primavera | in 4 nella lista delle rispettive selezioni Quali sono i bianconeri convocati date e calendario completo

La Juventus Primavera si fa notare anche a livello internazionale! Quattro giovani talenti sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, un segnale dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile bianconero. Boufandar, Crapisto, Pagnucco e Sosna rappresentano il futuro del calcio italiano e non solo. Questo trend di valorizzazione dei giovani è sempre più evidente, rendendo il nostro campionato un serbatoio inesauribile di promesse. Scopri tutti i dettagli del calendario!

Nazionali Juve Primavera: sono 4 i bianconeri convocati con le rispettive selezioni. Date, calendario e tutti gli impegni degli Under 20. Sono quattro i giocatori della Juve Primavera convocati con le rispettive Nazionali: Boufandar (Marocco Under 20), Crapisto (Italia Under 20), Pagnucco (Italia Under 20) e Sosna (Repubblica Ceca Under 18). Di seguito, invece, il calendario delle partite che hanno già iniziato a vedere impegnati i giovani talenti bianconeri. IL CALENDARIO Mercoledì 28 maggio 2025 Ore 20:45 (ora italiana) Nigeria- Ghana – Brentford (Inghilterra) Amichevole Sabato 31 maggio 2025 Ore 13:30 (ora italiana) Ghana -Trinidad e Tobago – Brentford (Inghilterra) Amichevole Sabato 7 giugno 2025 Ore 01:30 (ora italiana) Curacao -Santa Lucia – Willemstad (Curacao) Qualificazione Mondiali Ore 18:00 Austria U21 -Lettonia U21 – Wiener Neustadt (Austria) Amichevole Martedì 10 giugno 2025 Ore 18:00 Austria U21 -Ungheria U21 – Wiener Neustadt (Austria) Amichevole Mercoledì 11 giugno 2025 Ore 00:00 (ora italiana) Haiti- Curacao – Oranjestad (Aruba) Qualificazione Mondiali Ore 21:00 Italia U21 -Romania U21 – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Sabato 14 giugno 2025 Ore 21:00 Slovacchia U21- Italia U21 – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Martedì 17 giugno 2025 Ore 21:00 Spagna U21- Italia U21 – Trnava (Slovacchia) Europei U21 Mercoledì 18 giugno 2025 Ore 02:15 (ora italiana) Curacao -El Salvador – San José (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup Domenica 22 giugno 2025 Ore 01:00 (ora italiana) Curacao -Canada – Houston (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup Mercoledì 25 giugno 2025 Ore 04:00 (ora italiana) Honduras- Curacao – San José (Stati Uniti) CONCACAF Gold Cup . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com