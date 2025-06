Nazionale tegola per Spalletti | perde un titolare per infortunio

Brutta tegola per Spalletti: l'Italia perde un titolare in vista delle cruciali qualificazioni ai Mondiali. Un infortunio che potrebbe compromettere le ambizioni azzurre proprio mentre il calcio europeo si prepara a un'estate infuocata, dopo la recente finale di Champions League. Con i riflettori puntati sui campioni d'Europa, sarà interessante vedere come il CT gestirà questa situazione. La resilienza sarà fondamentale!

L’Italia si prepara ai match di qualificazione ai Mondiali, ma dovrà farlo senza un giocatore di rilievo: ko e cambio tra i convocati Dopo la finale di Champions League, andata in archivio con il largo trionfo del Psg ai danni dell’Inter, il palinsesto calcistico non si ferma, in un inizio di estate che sarà particolarmente intenso. A metà mese ci attende il Mondiale per Club con Inter e Juventus in lizza, ma prima, altri appuntamenti decisamente importanti, come i primi match di qualificazione ai Mondiali 2026 per l’Italia. Il doppio impegno degli azzurri però si apre con presupposti non incoraggianti per il Ct Spalletti, che deve fare i conti con un forfait di rilievo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nazionale, tegola per Spalletti: perde un titolare per infortunio

