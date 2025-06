Nazionale Spalletti | con un sms Acerbi ha detto no all' Italia

In un clima di tensione e aspettative, la nazionale di Spalletti si trova a dover affrontare un imprevisto: Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione, comunicandolo via sms. Questo gesto solleva interrogativi sul morale del gruppo e il rapporto tra giocatori e staff. In un periodo di ricostruzione, ogni scelta conta. La domanda sorge spontanea: qual è il futuro dell'azzurro senza le sue colonne portanti? Scopritelo nelle prossime gare!

« Acerbi non ha risposto alla convocazione». Lo ha annunciato Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano dove l'Italia è radunata per preparare le gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Il ct della nazionale ha spiegato che il difensore Inter ha comunicato la sua scelta stamattina, con un sms, alla quale ha fatto seguito una chiamata. «Sono considerazioni.

