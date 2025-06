Nazionale Spalletti | Acerbi non ha risposto alla convocazione

La Nazionale di Luciano Spalletti si prepara a sfidare Norvegia e Moldavia, con un obiettivo che scalda il cuore degli italiani: tornare ai Mondiali dopo 12 anni. Ma l'assenza di Acerbi segna il primo scossone nella squadra. In un momento in cui il calcio italiano cerca di riprendersi, ogni scelta conta. La pressione è alta, e il palcoscenico è pronto ad accogliere una nuova Italia. Sarà il riscatto?

L’ Italia  di Luciano Spalletti  si prepara ad affrontare Norvegia  e Moldavia  nei primi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. L’obiettivo è quello di riportare la Nazionale sul palcoscenico piĂą prestigioso dopo 12 anni dall’ultima partecipazione. “In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no. Lo sappiamo bene tutti, sia io che i calciatori. Ce lo siamo detti a vicenda giĂ nel primo incontro di ieri, bisogna andare a centrare questa qualificazione perchĂ© per noi è assolutamente fondamentale” le parole del ct. Gli azzurri partono giĂ all’inseguimento, perchĂ© avendo disputato i quarti di finale di Nations League a marzo hanno due partite in meno di tutte le avversarie del Gruppo I, che al momento vede in testa proprio la nazionale di Haaland a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, Spalletti: “Acerbi non ha risposto alla convocazione”

