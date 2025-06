Nazionale non risponde alla convocazione Spalletti | Con un sms ha detto no all’Italia

Francesco Acerbi dice "no" all'azzurro tramite un sms: una scelta che scuote il mondo del calcio. Durante la conferenza stampa a Coverciano, Luciano Spalletti ha rivelato la sua decisione di non convocare il difensore per le cruciali qualificazioni ai Mondiali. Questo episodio mette in luce un trend crescente nel calcio moderno: i giocatori che prendono posizione e priorità personali. Cosa ne pensano i tifosi? La tensione è palpabile e il futuro dell'Italia si fa incerto.

Il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato che Francesco Acerbi non farà parte delle gare, contro Norvegia e Moldova, di qualificazioni ai prossimi Mondiali. Si è tenuta oggi, a Coverciano, la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista delle gare di qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. E subito il ct ha dato una prima, inattesa, notizia: “Acerbi non ha risposto alla convocazione”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

