Nazionale Femminile | Caccia al secondo posto in Galles per blindare la Lega

Archiviata la delusione dello 0-0 di Parma contro la Svezia, la Nazionale Femminile di Andrea Soncin è tornata in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nazionale Femminile: Caccia al secondo posto in Galles per blindare la Lega

Clinic di aggiornamento per allenatori: a Benevento il coach della nazionale di basket femminile

Ritorna in città il coach della nazionale italiana femminile di pallacanestro, Andrea Capobianco, per un clinic di aggiornamento rivolto agli allenatori.

Nations femminile, per l'Italia è 0-0 con la Svezia. Per restare in Lega A serve vincere in Galles

Scrive gazzetta.it: Al "Tardini" la squadra di Soncin gioca un bel primo tempo, ma nella ripresa deve stringere i denti. Fallito il tentativo di sorpasso in testa al gruppo ...

Sassuolo Femminile, seconda vittoria di fila: Dhont piega il Napoli

Segnala canalesassuolo.it: Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo Femminile. Dopo la sosta per le nazionali, le neroverdi danno continuità ... La gara è accesa, con entrambe le squadre che spingono a caccia del gol, senza ...

Mondiali scherma, Italia a caccia di medaglie

Scrive sport.sky.it: Con la qualificazione raggiunta da Eloisa Passaro e Michela Battiston, la Nazionale di ... da domani andranno a caccia di medaglie. Si parte con le prove di spada femminile e sciabola maschile.