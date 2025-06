Nazionale alta tensione dopo il tracollo dell’Inter in Champions Lite tra Spalletti e Acerbi | scambio di accuse durissimo

Tensioni alle stelle in Nazionale dopo l'uscita dell'Inter dalla Champions League! Le parole piccate tra Spalletti e Acerbi svelano un clima di frustrazione, rivelando quanto la pressione del calcio moderno possa influenzare le dinamiche di squadra. In un momento in cui il calcio italiano cerca di tornare a brillare, la scelta del difensore è un campanello d'allarme. Sarà sufficiente per riaccendere la passione azzurra o segnerà una frattura profonda?

Alta tensione, in Nazionale, dopo il tracollo dell'Inter in Champions League. "Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, non per una questione fisica ma perché ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Noi prendiamo atto della sua scelta e andiamo avanti", ha detto oggi il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa a Coverciano, parlando del rifiuto del difensore dell'Inter di aggregarsi al ritiro in vista delle prime due sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali, contro Norvegia e Moldova. " Me l'ha detto per messaggio che non partecip a, io gli ho risposto e poi abbiamo parlato per telefono stamattina.