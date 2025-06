Nazionale | Acerbi non risponde alla chiamata di Spalletti Infortunato Bongiorno | convocato il viola Ranieri

La Nazionale si trova di fronte a un nuovo rifiuto: Acerbi non risponde alla convocazione di Spalletti per un infortunio di Bongiorno. Una decisione che accende i riflettori su un tema sempre più attuale: il legame tra pressione mediatica e scelte dei calciatori. Spalletti, con un occhio attento al campionato, non può fare altro che andare avanti. E intanto, Ranieri della Fiorentina è pronto a dimostrare il suo valore. Chi avrà la meglio in questo gioco di

"Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di questa mattina. Prendiamo atto delle reazioni e dei pensieri dei calciatori e si va avanti. Ha ripensato a quello che è successo intorno a lui.Ho detto che dovevo stare attento al campionato e lo avevo chiamato proprio per questo"

Acerbi, colpo di scena: può tornare in Nazionale, tutto dipenderà da tre fattori…

Un inatteso colpo di scena: Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, potrebbe tornare in Nazionale. Tuttavia, tutto dipenderà da tre fattori chiave.

