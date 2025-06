Navigando sotto il sole il libro di Giorgio Bolla

"Navigando sotto il sole" di Giorgio Bolla è un invito a esplorare le profondità dell’anima attraverso la poesia. Con uno sguardo che mescola filosofia e esperienza, il chirurgo pediatra ci guida in un viaggio luminoso, dove la scrittura diventa un salvagente per l'esistenza. In un’epoca in cui il benessere mentale è al centro delle conversazioni, la sua voce risuona come un faro nella tempesta. Scoprirete come la poesia possa davvero salvare.

Giorgio Bolla, poeta e saggista veneto, nato nel 1957, svolge la professione di chirurgo pediatra. La sua è una poesia probabilmente “filosofica”, sicuramente necessaria (per lui), se è vero che la poesia salva la vita. Il riferimento al sole nel titolo, nella raccolta che prendiamo in considerazione in questa sede, con la metafora della navigazione, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Navigando sotto il sole”, il libro di Giorgio Bolla

Giorgio Bolla, Navigando sotto il sole, Guido Miano Editore, Milano 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

