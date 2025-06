National Animal Rights Day 2025 una giornata per celebrare i diritti degli animali

Il 1° giugno 2025, Villa Borghese a Roma diventerà il palcoscenico di una grande manifestazione per i diritti degli animali: il National Animal Rights Day. Questo evento non è solo un momento di commemorazione, ma una chiamata all'azione in un'epoca in cui la consapevolezza sui diritti animali cresce. Unisciti a noi per celebrare la vita e promuovere un futuro più etico. Ogni voce conta!

Il 1° giugno 2025 si terrà a Roma, a Villa Borghese, la 15ª edizione del National Animal Rights Day (NARD), evento nato per commemorare le vittime animali e promuovere i loro diritti con performance artistiche e momenti di riflessione e informazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

