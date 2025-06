Nastri d’Argento 2025 la serie dell’anno e tutti i vincitori Il trionfo di Luca Marinelli

I Nastri d’Argento 2025 celebrano non solo il grande schermo, ma anche l'evoluzione delle storie in formato serie. Quest'anno, Luca Marinelli brilla come protagonista indiscusso, portando a casa premi che rispecchiano il crescente valore delle produzioni televisive. In un'epoca in cui la serialità conquista sempre di più il pubblico, la qualità e l'innovazione sono fondamentali: scopri chi ha sorpreso e deliziato la critica!

Da molti anni ormai il cinema non è più solo cinema. È anche serie in streaming e fiction televisive, mini-film e docuserie. Ed è proprio a questa categoria che sono dedicati i Nastri d’Argento Grandi Serie, i riconoscimenti assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici alle migliori produzioni italiane dell’anno, distintesi anche a livello internazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 31 maggio nella splendida Villa Pignatelli di Napoli. Tra i candidati alcuni degli attori protagonisti delle serie più amate dell’anno. Ecco tutti i candidati e i vincitori, categoria per categoria. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nastri d’Argento 2025, la serie dell’anno e tutti i vincitori. Il trionfo di Luca Marinelli

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025: trionfa M – Il figlio del secolo con Luca Marinelli

È M – Il figlio del secolo trionfa ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025, conquistando il titolo di Serie dell’Anno.

Nastri d'argento: "M-il figlio del secolo" serie dell'anno

Riconoscimenti anche a "Hanno ucciso l'uomo ragno" come migliore commedia, "Avetrana - Qui non è Hollywood" per il Crime, "L'arte della gioia" miglior Drama . Kim Rossi Stuart premiato per il "Gattopa ...

Nastri d'Argento Grandi Serie 2025: trionfa L'arte della gioia con 4 Nastri e un premio speciale

Sono stati annunciati i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2025 e a ottenere il numero maggiore di riconoscimenti è stata L'arte della gioia. Hanno trionfato inoltre Hanno ucciso L'uomo Ragno ...

Nastri d'Argento 2025, trionfano le serie Sky, M - Il figlio del secolo è serie dell'anno

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Nastri d'Argento 2025, trionfano le serie Sky, M - Il figlio del secolo è serie dell'anno ...