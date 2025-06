Nascondeva la cocaina nelle mutande | pusher denunciato

Un pusher sorpreso con la cocaina nascosta nelle mutande: un episodio che riporta l'attenzione sul crescente fenomeno dello spaccio di droga nei piccoli centri. La polizia, con una rapida e coordinata operazione, ha messo fine a un'attività illecita che minacciava la sicurezza della comunità . La Bmw bianca era solo la punta dell'iceberg. Riflessioni profonde sull'urgenza di combattere questo trend preoccupante ci attendono.

Dopo una rocambolesca fuga sono stati bloccati dalla polizia ed è emerso che uno di loro aveva un ingente quantitativo di cocaina nascosto negli slip. L’operazione della squadra mobile ha preso il via dopo la segnalazione di una presunta piazza di spaccio a Pedaso dove compariva spesso una Bmw di colore bianco. Così mentre i poliziotti percorrevano la Statale Adriatica in direzione sud, hanno incrociato proprio quell’auto che viaggiava in senso opposto di marcia con a bordo due giovani albanesi. Questi, riconoscendo i poliziotti nonostante fossero in un’auto "civetta", hanno aumentato la velocità cercando di eludere un probabile controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it