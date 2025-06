Nasce il movimento Prima Ravello | l' annuncio

Nasce PRIMA RAVELLO, un movimento che promette di dare voce a tutti i cittadini e risvegliare un dibattito vivace sulla nostra amata città. In un'epoca in cui l'attivismo locale sta prendendo piede in tutta Italia, questo gruppo si propone di mettere al centro le esigenze della comunità. "Ravello viene prima di tutto" non è solo uno slogan, ma un invito all'azione per costruire insieme un futuro migliore. Unisciti al cambiamento!

Un gruppo di cittadini ha dato vita al movimento PRIMA RAVELLO, un’iniziativa nata per risvegliare il dibattito, promuovere il confronto e contribuire alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio. "Non è uno slogan, ma una filosofia di base: Ravello viene prima di tutto. Prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nasce il movimento “Prima Ravello”: l'annuncio

