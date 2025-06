Nasce East Coast Basketball | unione tra Bees Pesaro Fano e Marotta per nuove esperienze

Nasce East Coast Basketball, un'unione strategica tra Bees Pesaro, Fano e Marotta. Questo consorzio offre nuove opportunità di crescita, creando squadre miste per affrontare tornei anche in caso di carenze di giocatori. Enzo Belloni sottolinea l'importanza della collaborazione: "Ognuno resta tesserato per la propria società". In un momento in cui il basket si evolve, questa sinergia potrebbe rappresentare un modello innovativo per il futuro dello sport locale!

Nasce East Coast Basketball, un consorzio che coinvolge Bees Pesaro, Fano e Marotta: "Ognuno resta tesserato per la propria società - spiega Enzo Belloni - ma faremo delle esperienze insieme, ad esempio delle squadre miste per poter partecipare ai tornei quando a qualcuna di queste realtà mancheranno degli elementi per far numero". Non solo, oltre al rapporto privilegiato con la Vuelle potrebbero nascere adesso importanti collaborazioni sia con il Loreto che con il Basket Giovane. Con 400 ragazzi, che vanno dai 3 ai 14 anni, due squadre senior iscritte alla Divisione Regionale 2 (formata da ex Bees) e Divisione Regionale 3 e il settore del baskin per coinvolgere i diversamente abili, i Bees si propongono come una realtà variegata e forte sul territorio ("abbiamo dovuto acquistare due pulmini per le esigenze di tutti i ragazzi") ma è stata al centro di una disavventura che Belloni vuole far presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce East Coast Basketball: unione tra Bees Pesaro, Fano e Marotta per nuove esperienze

