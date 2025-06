Naruto un negozio crea pubblicità ingannevole sul personaggio e ora è costretta a pagare 5 milioni di dollari

Un’importante vittoria legale scuote il mondo dell'animazione: TV Tokyo ha ottenuto quasi 5 milioni di dollari da negozi che hanno usato in modo ingannevole il personaggio di Naruto. Questo caso non è solo una battaglia legale, ma un segnale forte contro la contraffazione nel crescente mercato degli anime. La tutela della proprietà intellettuale diventa cruciale in un'era in cui la cultura pop giapponese conquista il mondo. Chi sarà il prossimo a subire le conseguenze?

Lo studio dietro il fenomeno anime globale ha appena ottenuto un'importante vittoria legale presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, ottenendo quasi 5 milioni di dollari di danni per la contraffazione del personaggio di Naruto. TV Tokyo ha ottenuto una vittoria legale da quasi 5 milioni di dollari contro 47 venditori online che spacciavano falsi prodotti di Naruto come fossero ufficiali. Il tribunale dell'Illinois ha riconosciuto la violazione intenzionale dei diritti d'autore e marchi, ordinando il blocco dei siti, il congelamento dei conti e l'assegnazione dei danni. Un segnale forte per chi vuole truffare i fan.