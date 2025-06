Napoli-venezia 1-0 | Punti salienti | Vincitore di Raspadori in ritardo per Napoli | Serie A 2024 25

Il Napoli continua a brillare nella Serie A 2024/25, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie a un gol in extremis di Raspadori. Un momento che evidenzia la resilienza della squadra e il suo carattere vincente. Con l'Atalanta bloccata, il club partenopeo si avvicina sempre più ai vertici della classifica. Seguire queste sfide è un vero spettacolo: il calcio italiano sta vivendo una nuova rinascita!

L’obiettivo tardivo di Raspadori è stato sufficiente per garantire la terza vittoria consecutiva di Napoli, approfittando del sorteggio di Atalanta per chiudere il . Guarda questo video su Youtube L'articolo Napoli-venezia 1-0 Punti salienti Vincitore di Raspadori in ritardo per Napoli Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche questi approfondimenti

La serie A all'intervallo: l'Inter sorpassa il Napoli, Juventus ancora quarta. In fondo stanno perdendo Empoli e Venezia

A metà primo tempo di Serie A, l'Inter sorpassa il Napoli in classifica grazie a un gol di Bisseck contro la Lazio.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Venezia 1 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

VIDEO IAMNAPLES.IT - Semifinale Trofeo Miele, Napoli-Venezia 1-0: Ecco gli highlights del match; Serie A 2024-2025, tutti gli MVP delle partite; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Lecce salvo - I verdetti finali, la Serie A 2024/25 abbassa la saracinesca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli-Venezia 1-0: Highlights, video e gol

Segnala sport.virgilio.it: Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Genoa e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la ...

Serie A, Napoli-Venezia 1-0: Lukaku sbaglia un rigore, Raspadori regala la vittoria

Scrive sportmediaset.mediaset.it: col Napoli che si chiude dietro e il Venezia che ci prova per strappare il pari al Maradona. Ma il risultato resta sull'1-0 e il Napoli può brindare alla conclusione del 2024 in testa alla ...

Napoli-Venezia 1-0, risultato della partita di Serie A: gol di Raspadori

Secondo fanpage.it: GOL! NAPOLI - Venezia 1-0! Rete di Raspadori. Neres dalla sinistra alza la testa e mette un pallone in area, Candela buca l'intervento, la palla finisce a Raspadori che calcia forte e angolato.