Napoli trema non solo Anguissa | può salutare anche Lobotka

Il Napoli si trova a un bivio: dopo Anguissa, anche Lobotka potrebbe dire addio. La squadra partenopea, abituata a un centrocampo di prima classe, ora deve affrontare una rivoluzione. Questo scenario riflette il trend delle grandi squadre che rinnovano per rimanere competitive. Un punto da considerare? La chimica tra i due centrocampisti ha spesso fatto la differenza. Cosa ne sarà del futuro del Napoli senza questa coppia?

Per il Napoli sono arrivate delle importanti novità sul futuro sia di Anguissa che di Lobotka. Per anni il Napoli ha potuto fare affidamento su un centrocampo di altissimo livello, impiegando due giocatori altamente complementari e con un’intesa vincente sul rettangolo verde come Lobotka e Anguissa. A vari anni dal loro arrivo, tuttavia, la coppia potrebbe sciogliersi e, anzi, lasciare insieme il club verso nuove avventure delle rispettive carriere. Anguissa piace in Arabia: Lobotka potrebbe seguirlo. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ Arabia Saudita è un’opzione concreta per entrambi i centrocampisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it