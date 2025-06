Napoli tra David e Gyokeres spunta Kolo Muani e Vlahovic Osimhen la carta per puntare al nuovo attaccante?

Il Napoli è in fermento: con la conferma di Antonio Conte, si profilano nuovi arrivi per rinforzare l’attacco. Tra i nomi in ballo spiccano David e Gyokeres, ma attenzione a Kolo Muani e Vlahovic! Un investimento significativo potrebbe ridefinire le ambizioni del club. In un contesto in cui il calcio sta vivendo una nuova era di competitività, ogni mossa può fare la differenza. Chi sarà il prossimo top player partenopeo?

Dopo la conferma di Antonio Conte, la SSC Napoli è alla ricerca di nuovi calciatori per rinforzare la rosa. Diversi sono i nomi che stanno circolando in questi giorni, con il club partenopeo pronto ad un investimento importante per rinforzare la rosa. I nomi sono quelli di David e Gyokeres, con una sorpresa che potrebbe . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

