Napoli su Donnarumma indiscrezione rilanciata | Conte decisivo

Il Napoli non si ferma e punta in alto! Dopo il possibile arrivo di De Bruyne, le voci su Donnarumma si intensificano, alimentando l'entusiasmo dei tifosi. L'exploit sotto la guida di Antonio Conte ha reso il club un vero contender, risvegliando ambizioni da grande squadra. Immaginate una squadra con un centrocampo stellare e una porta blindata: il sogno può diventare realtà . E voi, che ne pensate di questa potenziale rivoluzione?

In casa Napoli, dopo il probabile arrivo di De Bruyne, potrebbe arrivare un altro grandissimo giocatore: Donnarumma. Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scudetto dopo una lotta punto a punto con l'Inter. Proprio l'incertezza che ruotava intorno alla vittoria del campionato, di fatto, ha portato ad una gioia ancora più immensa per i tifosi del team partenopeo. Mentre l'Inter, nonostante sia arrivata in fondo in tutte le competizioni, quest'anno non ha alzato neanche un trofeo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è caduta ieri sera nella finale di Champions League contro il PSG, il quale ha battuto gli interisti con uno storico 5-0.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

