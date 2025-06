Napoli stop De Bruyne | visite mediche rinviate| Svelato il motivo e la nuova data

Il sogno di avere Kevin De Bruyne al Napoli si arricchisce di un piccolo imprevisto: le visite mediche, inizialmente in programma per domani, sono state rinviate. Ma non c’è motivo di preoccuparsi! Questo rallentamento non fa altro che aumentare l'attesa e l'emozione attorno a una trattativa che potrebbe segnare una svolta storica per il club partenopeo. Preparatevi a vivere un'estate da sogno!

Un piccolo, imprevisto stop sulla tabella di marcia, ma il sogno Kevin De Bruyne per il Napoli non è assolutamente in discussione. Le visite mediche del fuoriclasse belga, inizialmente attese per la giornata di domani, lunedì 2 giugno, hanno subito un rinvio. I tifosi azzurri dovranno pazientare solo qualche giorno in più prima di vedere il loro nuovo idolo sbarcare ufficialmente, ma l'affare resta blindato. Stop Burocratico: Ecco il Motivo del Rinvio e la Nuova Data. A fare chiarezza sulla situazione è stato il Corriere della Sera: "serve ancora un po' di tempo per definire gli ultimi dettagli burocratici, completare e ufficializzare il contratto che legherà lo svincolato Kevin De Bruyne al Napoli". 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, stop De Bruyne: visite mediche rinviate| Svelato il motivo e la nuova data

