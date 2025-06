Napoli si avvicina De Bruyne | tutte le cifre del primo colpo di mercato

Il Napoli sta cambiando pelle: con l’arrivo di De Bruyne, la squadra partenopea punta a rilanciarsi e a competere ai massimi livelli. Un investimento che segna una nuova era per il club, ora orientato verso calciatori affermati, abbandonando la tradizionale strategia dei giovani talenti. Un colpo che non solo accende le ambizioni, ma riflette anche un trend in aumento nel calcio moderno: l'importanza di esperienze consolidate per vincere.

Napoli, 1 giugno 2025 - C'era una volta un Napoli eccellenza nello scouting di giovani talenti semisconosciuti da prendere a costi bassissimi, svezzare, far crescere fino ad ottenerne il massimo potenziale in campo per poi rivenderli a peso d'oro, per un circolo vizioso che per anni ha fatto invidia agli squadroni dediti invece a campagne acquisti milionarie alle quali non sempre facevano da contraltare i risultati auspicati sul campo. A partire dalla scorsa stagione, quella dell'approdo in panchina di Antonio Conte, la strategia societaria del club partenopeo è cambiata proprio per assecondare il proprio allenatore: no a scommesse e sì a giocatori fatti, finiti e, ovviamente, molto costosi tra cartellino e ingaggio, motivo per cui per molti il campionato vinto è stato tutt'altro che una sorpresa o un miracolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, si avvicina De Bruyne: tutte le cifre del primo colpo di mercato

Leggi anche Napoli scatenato, non solo De Bruyne e David: offerta per Sudakov e si avvicina Florentino Luis, la situazione - Il Napoli si muove con decisione sul mercato, cercando di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Svolta De Bruyne, spunta l'indizio che lo avvicina al Napoli. Ma chiama anche la Juve; Napoli, si avvicina il colpo De Bruyne; Calciomercato, c'è la risposta di Kevin De Bruyne al Napoli; Il Napoli sogna in grande: De Bruyne si avvicina e Manna fa un sondaggio anche per Sané. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, si avvicina De Bruyne: tutte le cifre del primo colpo di mercato

Secondo sport.quotidiano.net: Il belga è a un passo dal firmare un biennale, con opzione per un'ulteriore stagione, da circa 10 milioni lordi all'anno, ai quali aggiungerne altri 10 di bonus alla firma: è il primo regalo di De Lau ...

De Bruyne al Napoli, mega villa acquistata: il posto è mozzafiato

Da informazione.it: Sull’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che ha sorpreso davvero tutti. Dopo la vittoria dello scudetto e l’annuncio della permanenza di C ...

De Bruyne al Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità

Come scrive msn.com: I campioni d’Italia sono pronti ad abbracciare un giocatore che porta esperienza e nuove soluzioni: i dettagli ...