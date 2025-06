Napoli rapina choc a distributore di benzina dell' Arenella | arrestati i due malviventi

In un contesto di crescente tensione per la sicurezza urbana, Napoli si risveglia con una notizia choc: una rapina audace a un distributore di benzina nell'Arenella. Fortunatamente, la Polizia è intervenuta prontamente, arrestando i due malviventi. Questo episodio mette in luce l'importanza di una vigilanza costante e il ruolo cruciale delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità. Rimanere informati è il primo passo verso la sicurezza!

Li hanno presi. Dopo la folle rapina di ieri a un distributore di benzina dell'Arenella. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli la Polizia di Stato ha posto in stato di fermo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, rapina choc a distributore di benzina dell'Arenella: arrestati i due malviventi

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto

Questa mattina si è verificata una rapina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia di Stato, mentre un elicottero sorvola la zona a bassa quota.

