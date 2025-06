Napoli-Parigi le lezioni per noi e per gli altri | l' editoriale del direttore Roberto Napoletano

La festa per la vittoria del PSG si trasforma in un incubo: due vite spezzate e una città in subbuglio. Questo tragico evento ci ricorda quanto siano fragili le celebrazioni, soprattutto in contesti di tensione. Nella frenesia del calcio, emerge la necessità di riflessioni più profonde su sicurezza e rispetto. Napoli e Parigi, due mondi legati dalla passione per il calcio, ora devono affrontare le stesse sfide. Cosa possiamo imparare?

Due ragazzi morti, 200 feriti e oltre 700 arresti. La festa a Parigi per un grande Psg campione d?Europa, che ha visto soccombere in malo modo l?Inter, si trasforma in una terribile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Parigi, le lezioni per noi e per gli altri: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano

