Napoli la città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop

Napoli, la città che non smette mai di sorprendere, si accende con una magica fusione di musica e cinema! Il Plebiscito diventa il palcoscenico di un evento imperdibile: le melodia delle hit più amate si intrecciano alle storie di film indimenticabili. Un'occasione unica per vivere l’arte sotto le stelle, riscoprendo il potere della musica nel rinnovare il legame tra passato e presente. Non perdere quest’emozionante serata di pura passione!

Metti una sera a Napoli con mezza hit parade e mezzo cinema italiano riuniti a un chilometro e mezzo di distanza. Kiss Kiss riempie piazza del Plebiscito con l?inizio del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, la città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli accoglie il Giro d'Italia: l'abbraccio rosa dal Plebiscito al Lungomare | FOTO

Napoli si prepara ad abbracciare il Giro d'Italia per la quarta volta, celebrando la sesta tappa dell'edizione 2025.

Cerca Video su questo argomento: Napoli Città Musica Riaccende Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, la città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop; “Venerdì in Musica”: la piazza si riaccende tra teatro e canzoni; Napoli, la città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop; La città della musica si riaccende con il Plebiscito delle note pop. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne