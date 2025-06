Napoli ha in pugno David e Gyokeres | manca solo una cosa alla decisione

Il Napoli è pronto a rinforzare il suo attacco con due nomi da sogno: Jonathan David e Viktor Gyökeres. Ma c'è un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola. In un calcio sempre più competitivo, la ricerca di un bomber di razza è fondamentale per mantenere alto il livello delle ambizioni azzurre. L'eredità di Osimhen pesa, ma il potenziale di David è irresistibile. Riuscirà il Napoli a completare il colpo?

Non basta Romelu Lukaku per l'attacco del prossimo anno: il Napoli cerca un bomber di razza Da settimane la dirigenza azzurra ha in pugno l'attaccante canadese de Lille. Jonathan David lascia il club francese da svincolato, ha già salutato i compagni ed è pronto per una nuova avventura. Potrebbe ripercorrere la stessa strada di Osimhen, che lasciò il Lille per approdare proprio in Serie A. Da qualche giorno si susseguono anche rumors sul centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. È tra gli attaccanti più importanti del panorama europeo, ricercato da top club tra cui anche i campioni d'Italia.

