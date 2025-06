Napoli fra scudetto Coppa America e boom del turismo | la nuova puntata di Sky TG25

Napoli, in un momento di straordinaria rinascita! Mentre la città si prepara a festeggiare lo scudetto e accoglie la Coppa America, il turismo esplode, portando una ventata di novità. Nella nuova puntata di Sky TG25, Alessio Viola intervista il sindaco Gaetano Manfredi e altri ospiti d’eccezione. Scopri come questi eventi stanno trasformando Napoli in una meta imperdibile, vibrante di cultura e passione. Non perderti questa occasione!

Ospiti di Alessio Viola il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il giornalista Carlo Puca, la scrittrice Ester Viola e il comico Vincenzo Comunale.

