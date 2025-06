Napoli colpo Taylor dall' Ajax | nessuno ne parla| Manna ha il sì del nuovo De Bruyne olandese

Il Napoli si prepara a un colpo sorprendente: Kenneth Taylor, il nuovo De Bruyne olandese, potrebbe unirsi alla squadra! Mentre l'euforia per Antonio Conte e le trattative con il fuoriclasse belga catturano l'attenzione, Manna sta tessendo una rete strategica. Non sottovalutare questo giovane talento: la sua versatilità e visione di gioco potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro del club partenopeo. Preparati a una stagione entusiasmante!

Tra l'euforia per la permanenza di Antonio Conte e l'attesa spasmodica per l'ufficialità di Kevin De Bruyne, c'è un nome che si muove silenzioso ma con insistenza nei radar del Napoli: quello di Kenneth Taylor. Mentre i riflettori sono puntati sul fuoriclasse belga, il DS Giovanni Manna potrebbe piazzare nelle prossime settimane un altro colpo di grandissimo spessore per il centrocampo, direttamente dall'Ajax. Ma chi è questo talento olandese che piace tanto al Napoli e che sembra pronto per il grande salto in Serie A? Kenneth Taylor: l'identikit del possibile nuovo faro azzurro. Nato il 16 maggio 2002 ad Alkmaar, Kenneth Ina Dorothea Taylor è un prodotto purissimo del celebre vivaio dell'Ajax. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, colpo Taylor dall'Ajax: nessuno ne parla| Manna ha il sì del nuovo De Bruyne olandese

Il Napoli sonda Taylor dell'Ajax per sostituire Anguissa

Il Napoli è attivamente alla ricerca di un sostituto per Anguissa e ha messo nel mirino l'olandese Taylor dell'Ajax.

