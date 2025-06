Napoli chiuso al pubblico l’accesso al Parco sommerso di Gaiola

Il Parco sommerso della Gaiola, gioiello archeologico e naturale di Napoli, si trova ora inaccessibile al pubblico a causa dello sprofondamento di alcuni gradini. Un richiamo urgente alla cura del nostro patrimonio ambientale, in un momento in cui la sostenibilità è più che mai al centro del dibattito. Non perdere di vista la bellezza nascosta: speriamo di rivedere presto aperti questi fondali ricchi di storia e biodiversità!

In seguito allo sprofondamento di parte dei gradini di Discesa Gaiola, in prossimità di vari sottoservizi, la Protezione civile del Comune di Napoli ha diffidato, tramite la Polizia Locale, il direttore del Parco sommerso della Gaiola a chiuderne al pubblico l’accesso. Sul posto sono in corso sopralluoghi e verifiche da parte dei soggetti competenti: al . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, chiuso al pubblico l’accesso al Parco sommerso di Gaiola

