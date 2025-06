Napoli attiva la ZTL Marechiaro dal 31 maggio al 26 ottobre 2025

A partire dal 31 maggio 2025, Napoli dà il via alla ZTL Marechiaro, un passo importante verso una città più vivibile e sostenibile. Il divieto di transito veicolare H24 in Via Marechiaro non è solo una misura di tutela ambientale, ma si inserisce in un trend globale di promozione di spazi urbani più green. Scopri come richiedere i permessi e unisciti a questa rivoluzione per un futuro migliore!

ZTL Marechiaro: È istituito dal 31 maggio al 26 ottobre 2025, con attivazione del varco telematico, il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro. Come chiedere permessi. La ZTL è articolata nei seguenti moduli operativi: MODULO A – Via Marechiaro, tratto tra via . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, attiva la ZTL Marechiaro dal 31 maggio al 26 ottobre 2025

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna la zona a traffico limitato in via marechiaro a napoli da sabato 31 maggio fino a ottobre; Torna la ztl a Marechiaro | fino a quando resterà in vigore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Attiva la ZTL Marechiaro a Napoli: date, orari, deroghe e come richiedere il permesso

Come scrive napolike.it: Infatti, la ZTL dura due mesi, ma il contrassegno da pagare ... veicoli appartenenti alle Società partecipate del Comune di Napoli). € 50,00 € 50,00 € 50,00 Dei clienti degli alberghi ...

Torna la ztl a Marechiaro: fino a quando resterà in vigore

Si legge su napolitoday.it: Oltre alle limitazioni alla circolazione, sono previsti anche divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Per il controllo degli accessi saranno attivati varchi telematici ...

Al via Ztl di Marechiaro, resterà fino al 26 ottobre

Si legge su ilroma.net: Nel tratto compreso tra discesa Coroglio e via Alfano, il divieto di transito veicolare sarà attivo dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni festivi e prefestivi fino al 29 giugno e dal 15 ...