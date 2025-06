Napoli ADL farà un tentativo per regalare Gigio Donnarumma ad Antonio Conte

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe compiere un vero colpo di scena, provando a riportare Gigio Donnarumma in Serie A. Un acquisto che non solo infonderebbe nuova linfa alla squadra, ma che rappresenterebbe anche un forte segnale per il campionato, sempre più attratto dai grandi nomi. La corsa al titolo si infiamma: chi avrà il coraggio di scommettere su un sogno? Non perdere di vista questa intrigante possibilità!

Gigio Donnarumma continua a confermarsi uno dei migliori portieri al mondo, ma la sua avventura al Paris Saint-Germain potrebbe presto concludersi. Con un ingaggio elevato, un suo ritorno in Serie A è per pochi, nonostante il legame che mantiene con il campionato italiano. Dopo gli anni di successo al Milan, Donnarumma non ha mai escluso . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche Donnarumma fuori dalla top 11 della Ligue 1: premiati nove giocatori del PSG, ma non c’è Gigio - Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, non figura nella top 11 della Ligue 1, sorprendentemente ignorato nonostante il suo talento.

Su questo argomento da altre fonti

Donnarumma, il Napoli farà un tentativo per ingaggiarlo. Meret potrebbe passare al Milan (Tmw); Gianluigi Donnarumma vince la Champions e non scioglie i dubbi sul futuro: il Napoli farà un tentativo; TMW - IL NAPOLI PROVA IL GRANDE COLPO TRA I PALI? TENTATIVO PER DONNARUMMA; Palmeri: Abbraccio freddo tra ADL e Conte, addio scontato! Se dovesse arrivare Allegri.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media