MXGP Lucas Coenen si prende gara-1 al GP della Germania nono Bonacorsi

Lucas Coenen ha dominato gara-1 al GP di Germania, mostrando una forza travolgente e una determinazione da vero campione. Con il belga che ha saputo tenere testa a un temibile Jeffrey Herlings, emerge un trend chiaro: la nuova generazione di piloti sta facendo tremare i veterani. Bonacorsi, al nono posto, rappresenta il futuro del motocross italiano. La battaglia è accesa e il campionato si fa sempre più avvincente! Non perdere le prossime gare!

Di rabbia, di prepotenza, di superiorità. Lucas Coenen si è preso gara-1 al GP della Germania, decimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross in scena questa domenica presso l’ostico circuito di Teutschenthal. Una grande prova per il belga, particolarmente bravo a reggere gli assalti di un insistente Jeffrey Herlings. Nello specifico il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory Racing è uscito benissimo dal cancelletto, arrivando alla prima curva da primo della classe e reggendo l’urto del suo compagno di squadra, poi costretto ad arrivare al traguardo solo al secondo posto con un gap di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen si prende gara-1 al GP della Germania, nono Bonacorsi

