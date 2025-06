MXGP Lucas Coenen fa sua anche Gara-2 del GP di Germania e sale a -36 da Febvre

Lucas Coenen si conferma il re della sabbia tedesca, conquistando Gara 2 e il Gran Premio di Germania! Con questa vittoria, il pilota KTM aumenta il suo vantaggio su Febvre a 36 punti, dimostrando che la tenacia e la strategia vincono anche nei momenti più critici. La battaglia per il titolo MXGP si fa sempre più avvincente, con colpi di scena che tengono gli appassionati incollati allo schermo. Chi riuscirà a fermarlo?

Lucas Coenen si è aggiudicato Gara-2 e il Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Sul tracciato di Teutschenthal è successo di tutto Jeffrey Herlings passa il belga nelle battute conclusive, poi proprio nell’ultimo giro spreca tutto, chiude terzo e lascia via libera al rivale. Lucas Coenen (KTM) ha vinto la manche con 1.5 sul francese Romain Febvre (Kawasaki), mentre è terzo, come detto, Jeffrey Herlings (KTM) a 5.6. Quarta posizione per l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 9.3, quinta per il suo connazionale Glenn Coldenhoff (Fantic) a 9.3, mentre è sesto il francese Maxime Renaux (Yamaha) a 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen fa sua anche Gara-2 del GP di Germania e sale a -36 da Febvre

