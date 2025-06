MX2 Guillem si impone in gara-2 Adamo vince il GP di Germania e balza in testa al Mondiale

Guillem Farres scrive la sua storia vincendo Gara-2 del Gran Premio di Germania 2025 nella classe MX2, un trionfo che lo porta all’apice della carriera! Un successo che si inserisce in un contesto di crescente competitività nel motocross, dove ogni gara è una battaglia. Nel frattempo, il suo connazionale Adamo conquista il GP e si lancia al comando del mondiale. La tensione è palpabile: chi avrà la meglio nelle prossime tappe?

Gara-2 del Gran Premio di Germania 2025 è stata conquistata dallo spagnolo Guillem Farres (Triumph) che è riuscito a tenere dietro tutti gli avversari, ottenendo la prima vittoria in MX2 della carriera. Dietro al pilota iberico troviamo l’olandese Kay De Wolf (Husqvarna, +06.779), che ha condotto una gara senza prendere particolari rischi. Chiude terzo Andrea Adamo (KTM, +12.108) che vince il Gran Premio e balza in testa al Mondiale. La gara parte con Sacha Coenen in testa, seguito da Guillem e da De Wolf che, a differenza di gara-1, riesce a guadagnare subito il terzo posto. Tutto cambia con l’errore del belga che scivola in 17esima piazza e lascia la leadership della gara allo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Guillem si impone in gara-2. Adamo vince il GP di Germania e balza in testa al Mondiale

