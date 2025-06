MX2 Andrea Adamo si impone in gara-1 a Teutschenthal! Valerio Lata sfiora il podio

In un emozionante giro di giostra a Teutschenthal, Andrea Adamo conquista la vittoria in gara 1 della classe MX2, portando alto il tricolore italiano nel Mondiale di Motocross. Con una prestazione da incorniciare, ha messo in fila avversari agguerriti, dimostrando che la KTM continua a dominare la scena. Valerio Lata, sfiorando il podio, completa una giornata straordinaria per il motocross italiano. Un segnale chiaro: il talento nostrano è in as

Grande Italia in gara-1 a Teutschenthal (Germania), decimo round del Mondiale 2025 di Motocross. Nella classe MX2, infatti, è arrivata la vittoria di Andrea Adamo. Il pilota della KTM ha preceduto di 1.450 il belga Sacha Coenen (KTM) e di 5.665 il padrone di casa, Simon Laengenfelder (KTM), in un dominio della casa austriaca. Con questo risultato, il teutonico mantiene la vetta della classifica mondiale, ma vede avvicinarsi Adamo, distante solo 5 lunghezze. Una manche vinta in maniera autorevole da Adamo che, dopo aver concluso terzo la Qualifying Race di ieri, ha voluto dimostrare le proprie qualità sul tracciato tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Andrea Adamo si impone in gara-1 a Teutschenthal! Valerio Lata sfiora il podio

