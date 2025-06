Muti e la Cherubini ’Dove c’è musica non può esserci alcun male’

Il Pala De André ha vibrato di emozioni durante l'apertura della 36esima edizione del Ravenna Festival, con Riccardo Muti che ha incantato il pubblico. L'affermazione "dove c'è musica non può esserci alcun male" risuona oggi più che mai, in un mondo che cerca rifugio nell'arte. La musica diventa così un potente antidoto contro le sfide quotidiane, un momento di unità e bellezza da celebrare. Non perdere il prossimo concerto!

Il Pala De André, gremito per il concerto di Riccardo Muti, ha dato il via ufficiale, ieri sera, alla 36esima edizione di Ravenna Festival. Il pubblico ha iniziato ad arrivare carico di entusiasmo quando ancora il sole non era tramontato e tutti hanno preso posto in attesa del maestro e dell’orchestra. Riccardo Muti è salito sul podio dell’ Orchestra giovanile Cherubini per l’occasione affiancata dal giovane talento del violino Giuseppe Gibboni, per un evento che, a partire dal repertorio scelto, rende omaggio al titolo di quest’anno della manifestazione: ‘Donde hay música no puede haber cosa mala’, Dove c’è musica non può esserci alcun male, tratto dal Don Chisciotte, capolavoro di Cervantes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it